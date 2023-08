Covid, casi in lieve aumento: le novità su vaccinazioni e isolamento

Covid: si è registrato un lieve aumento dei casi positivi in Italia. Questo è quanto riporta l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità i cui dati sono stati diffusi da ANSA. Sarebbe la terza settimana consecutiva durante la quale si registra un aumento di nuovi positivi in Italia. In particolare, l’incremento riguarderebbe l’incidenza dei casi di Covid in Italia e dell’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero.

Tuttavia, l’impatto sugli ospedali sarebbe basso, come si legge nel documento. “È complessivamente basso l’impatto sugli ospedali, con un tasso di occupazione dei posti letto stabile sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive“.

L’incidenza settimanale registrata è in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni e province autonome, ma la più elevata è stata registrata in Sardegna (24 casi per 100.000 abitanti). In ogni caso, non si superano i 25 casi per 100.000 abitanti e la regione con l’incidenza più bassa è la Basilicata con soli 3 casi per 100.000 abitanti. Particolarmente colpita è la fascia d’età sopra i 90 anni (23 casi per 100.000 abitanti). Tuttavia, il dato si rivela stabile rispetto alla settimana precedente.

Covid: novità su vaccinazioni e isolamento

Secondo quanto riportato da Adnkronos Salute, sono in arrivo tre circolari riguardo i prossimi passi del Ministero della Salute sulla gestione della pandemia. In particolare, si mira ad una comunicazione più diretta e snella riguardo la gestione del Covid, soprattutto in vista dell’autunno.

In particolare, con l’arrivo del freddo la vaccinazione sarà consigliata agli anziani, ai fragili e agli immunodepressi. Inoltre, cambierà la procedura di raccolta dei dati Covid da parte delle Regioni, che non sarà più giornaliera ma settimanale. Infine, sembra siano in arrivo anche cambiamenti circa l’isolamento dei positivi, ma bisongerà attendere il testo per capire meglio di cosa si tratterà.