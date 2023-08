Covid, focolaio in un ospedale siciliano: positivi diversi pazienti

Focolaio covid all'interno di un ospedale siciliano. Si stimano almeno 8 pazienti positivi al virus. Alcuni sono stati trasferiti in altri reparti.

Almeno 8 pazienti positivi al covid e, forse, componenti del personale infermieristico. È ciò che ha dato vita ad un focolaio presso il reparto di Medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Per evitare altri contagi, alcuni pazienti, circa 25, sono stati trasferiti in altri reparti.

Con una nota, l’Asp di Ragusa ha chiarito la situazione del Giovanni Paolo II, specificando che sono state attivate le misure previste dai protocolli in vigore per circoscrivere questo cluster. Inoltre, a scopo preventivo, si è deciso di sospendere i ricoveri dei pazienti non Covid che erano destinati al reparto di Medicina. Al fine di continuare a fornire cure a questi pazienti, sono stati attivati percorsi alternativi temporanei in altri reparti del presidio.

Un’ altra precisazione ha riguardato anche la presunta positività degli operatori sanitari. “Al momento nessun operatore sanitario risulta positivo al virus“, questa la smentita dell’Asp di Ragusa.