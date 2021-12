Dall’EMA ok al vaccino Novavax: quando arriverà in Italia

Via libera dell'EMA al vaccino prodotto da Novavax: ecco cosa c'è da sapere e quando dovrebbero arrivare in Italia le prime dosi.

Nelle scorse ore è arrivato l’ok dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) all’immissione in commercio condizionata nell’Ue del nuovo vaccino del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. La decisione è stata presa, a seguito di una riunione straordinaria, dal Comitato tecnico per i medicinali a uso umano della stessa Agenzia.

Quello ora autorizzato risulta essere il quinto vaccino contro il Covid-19 autorizzato in Europa, secondo il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema.

Quello Nuvaxovid è un vaccino base di proteine e i dati esaminati dall’Agenzia Ue soddisfano i criteri Ue per efficacia, sicurezza e qualità: è quanto si legge all’interno di una nota diffusa dall’EMA. Il vaccino in questione dovrebbe essere somministrato con 2 dosi a 3 settimane l’una dall’altra.

Per mezzo di uno studio condotto sia in Messico e negli Stati Uniti, è stata riscontrata una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 da 7 giorni dopo la seconda dose.Un secondo studio, questa volta portato avanti nel Regno Unito, ha invece accertato un’efficacia del vaccino all’89,7%.

Secondo quanto indicato ancora dall’EMA, insieme, “i risultati dei due studi mostrano un’efficacia del vaccino per Nuvaxovid di circa il 90%”.

Andrà precisato, tuttavia, che gli studi sono stati effettuati su vecchie varianti. Al contrario EMA sottolinea che “attualmente sono disponibili dati limitati” sull’efficacia contro la variante Omicron.

“Il ceppo originale di SARS-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso – si spiega – , attualmente sono disponibili dati limitati sull’efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron“.

Quando arriverà il Italia?

Secondo le ultime indiscrezioni, le prime dosi del vaccino Novavax dovrebbero arrivare in Europa, e di conseguenza in Italia, già nei primi mesi del 2022. L’ordine effettuato dagli Stati dell’Ue relativo al primo trimestre del 2022 sarebbe di circa 27 milioni di dosi.

“Con l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata – si legge, ancora, nella nota dell’EMA – , Novavax sarà in grado di consegnare fino a 100 milioni di vaccini Covid-19 nell’Ue a partire dal primo trimestre del 2022″.

Secondo il contratto firmato nell’agosto del 2021 l’UE, poi, potrà acquistare altre 100 milioni di dosi nel corso del 2022 e 2023.