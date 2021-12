Coronavirus Sicilia, i casi tornano a salire: a Catania più di 350 contagi

Coronavirus Sicilia ancora in aumento. Casi e pazienti ospedalizzati aumentano rispetto a ieri, diminuiscono i pazienti in terapia intensiva e rimangono stabili i decessi.

Risalgono di nuovo i dati del Coronavirus in Sicilia. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute indica un incremento di 1.522 casi, rispetto ai 1.346 di ieri, giovedì 16 dicembre. L’Isola è la settima regione italiana per contagi, mentre le prime tre sono rispettivamente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In totale il bollettino odierno registra 28.632 casi, circa 2mila in più di ieri.

Coronavirus Sicilia: i dati di oggi

Assieme al numero di nuovi casi, in Sicilia aumentano anche gli attuali positivi: al momento sono 19.118 (+925). Rimane alto anche il numero di decessi, 11 nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 7.329. Stabile il numero di dimessi/guariti, 586 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, aumentano a quota 485 i pazienti ricoverati (+15), mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 48 in totale (-4).

Coronavirus Sicilia: i dati a Catania e nelle altre province

Anche nell’ultimo bollettino Coronavirus Sicilia, la provincia di Catania rimane la prima per contagi. I nuovi positivi nella zona etnea aumentano di circa 100 unità rispetto a ieri. Di seguito i dati divisi per provincia.