Coronavirus Sicilia, oggi +1.346 nuovi casi: oltre 200 a Catania

Coronavirus Sicilia: crescono ancora i numeri relativi al virus. Ecco il bollettino del Ministero della Salute e tutti i dati delle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi ai nuovi casi di Covid nell’Isola e in Italia. Il virus continua a preoccupare: per questo, è stato prorogato lo stato di emergenza fino a marzo 2022.

Nelle ultime 24 ore, si sono registrati in Sicilia 1.346 nuovi casi. I decessi sono stati 11, per un totale di 7.318 decessi in tutto. Sono, invece, 661 i guariti e +674 i nuovi attuali positivi per un totale di 18.193 attuali positivi in tutta l’Isola.

I dati delle province

Palermo: 89.672 (221) Catania: 87.358 (268)

(268) Messina: 40.815 (241)

(241) Siracusa: 27.343 (88)

(88) Trapani: 22.519 (197)

(197) Ragusa: 20.989 (96)

(96) Caltanissetta: 19.874 (128)

(128) Agrigento: 19.615 (69)

(69) Enna: 10.210 (38)

I casi in Italia

In totale, i casi in Italia nelle ultime 24 ore sono 26.109. I decessi sono 123 e i positivi aumentano di 12.277 unità. Sono 317.930 in totale gli attuali positivi.