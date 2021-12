Coronavirus, prorogato stato di emergenza: c’è l’ufficialità

C'è l'ok per la proroga dello stato di emergenza. Ecco fino a quando è stato dichiarato.

Via libera alla proroga per lo stato di emergenza: è arrivata l’ufficialità dal Governo. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo 2022 dello stato d’emergenza per il Covid. Non è stata approvata invece alcuna misura che contempli l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto, di cui anche erano filtrate indiscrezioni nella fase preparatoria della riunione.

La bozza giunta sul tavolo del Governo, dunque da verificarsi con la versione finale, si compone di 11 articoli e sposta in avanti tutte le misure legate all’emergenza.