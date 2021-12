Etna, in corso emissione di fumo e cenere vulcanica: il video in diretta

L'Etna riprende la sua piena attività vulcanica emanando nubi di cenere e fumi. In corso la diretta di Local Team collegati con cratere di Sud-Est.

L’Etna ritorna a farsi sentire. Infatti, al momento, è in corso una fontana di fumo seguita da cenere vulcanica creando una nube proprio attorno al vulcano. Tuttavia, il vulcano risulta interamente ricoperto di neve dovuto alle bassissime temperature e alle nevicate abbondanti.

Local Team è in diretta dal cratere Sud-Est per mostrare la bellezza del Vulcano siciliano in attività e ricoperto di neve.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=902631057110675¬if_id=1639481680342357¬if_t=live_video