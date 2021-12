Poste italiane assume in Sicilia: requisiti e come candidarsi

Poste italiane assume in Sicilia: la società è alla ricerca di candidati da inserire in ambito finanziario e commerciale. Ecco i requisiti e come fare domanda.

Poste italiane assume in Sicilia: aperta la selezione per lavoratori da inserire nell’ambito commerciale e finanziario. La nota società, che gestisce il servizio postale in tutto il territorio italiano, è alla ricerca di consulenti finanziari da inserire nel proprio organico. In generale, le sedi di lavoro riguardano tutto il territorio nazionale. Ecco quali sono i requisiti e come fare domanda.

I requisiti

Per potersi candidare all’offerta di lavoro, il candidato dovrà essere in possesso di una laurea in ambito commerciale e finanziario. Inoltre, i candidati ideali sono laureati che possano anche:

promuovere e vendere servizi assicurativi e finanziari;

avere ottime capacità di comunicazione e di relazione;

tanta voglia di mettersi in gioco ed entusiasmo per potersi misurare con obiettivi commerciali sfidanti;

devono possedere un’ottima conoscenza del pacchetto Office con i quali organizzare efficacemente le attività.

Una volta chiuse le domande di partecipazione, Poste Italiane procederà con il processo di selezione. Chiunque riuscirà a superare tale processo verrà affiancato da un tutor che provvederà alla formazione del neoassunto aiutandolo a sviluppare le sue competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

Successivamente, passato il periodo di formazione, il candidato potrà essere assunto con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. Per essere assunti a tempo indeterminato, è generalmente necessario seguire un percorso di inserimento che prevede più step.

Come presentare la domanda

Per poter lavorare con Poste Italiane, gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae esclusivamente in modalità telematica. È necessario collegarsi sul sito web ufficiale di Poste Italiane, registrarsi inserendo i propri dati personali, e poi andare nella sezione “Lavora con noi” e poi successivamente “Posizioni aperte”.

La domanda va presentata entro la data indicata nella specifica offerta di lavoro: in questo caso, sarà possibile candidarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Inoltre, si ricorda che Poste Italiane ha anche uno spazio per le candidature spontanee, per cui si possono mandare curriculum per posizioni non ancora aperte.