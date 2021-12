Concorsi Sicilia, dai Comuni agli ospedali: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia, sono attivi diversi bandi per poter lavorare in enti e Comuni presenti nell'Isola: ecco quali sono le opportunità e le info principali.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi al momento per poter lavorare all’interno dell’Isola sono diversi. Infatti, diversi Comuni siciliani ricercano personale da impiegare nelle proprie sedi. Lo stesso vale per l’area della Sanità, sia per Palermo che per Catania, e per altri enti del territorio siciliano. Ecco quali sono le principali offerte, recentemente rese pubbliche.

Lavoro Sicilia: bandi per lavorare nei Comuni

Diversi enti locali offrono impieghi. Di fatto, oltre ai bandi relativi al Comune di Catania, all’interno della nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono presenti dei bandi anche per Marsala, Pollina e Spadafora. Di seguito maggiori informazioni.

Comune di Marsala

Secondo quanto riportato in Gazzetta, il Comune di Marsala ha rilasciato un bando di mobilità volontaria che mira alla copertura di un posto da dirigente amministrativo. La selezione verrà effettuata per colloquio e la posizione sarà a tempo pieno e indeterminato per il comparto funzioni locali. Maggiori informazioni sono reperibile sul bando integrale.

Comune di Pollina

L’avviso relativo al comune di Pollina è invece legato alla selezione per idonei relativamente alle graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri enti del comparto funzioni locali. Nello specifico, in questo caso si punta all’assunzione di un’unità di istruttore direttivo tecnico. Per informazioni più dettagliate si suggerisce la visione del bando completo.

Comune di Spadafora

Il Comune di Spadafora ha indetto un concorso per assumere un istruttore direttivo amministrativo contabile. Nello specifico, il posto disponibile è solo uno e la selezione sarà effettuata secondo la valutazione di titoli ed esami. La posizione prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato, e per ulteriori informazioni si consiglia di leggere il bando integrale.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Garibaldi Catania

Per quanto riguarda l’area della Sanità, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania ha indetto diversi concorsi. Ecco quali sono le opportunità attive al momento:

concorso per la copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario-ostetrica : in questo caso la valutazione avverrà per titoli ed esami, e la posizione è a tempo indeterminato, categoria D.

: in questo caso la valutazione avverrà per titoli ed esami, e la posizione è a tempo indeterminato, categoria D. concorso per la copertura di diversi posti di dirigente medico : per questo bando di concorso, sono previste diverse discipline con il rispettivo numero di posizioni disponibili. I posti offerti sono tutti a tempo indeterminato e la valutazione avverrà per titoli ed esami. Le discipline e i relativi posti disponibili sono i seguenti: n.11 Cardiologia (n.1 in Cardiologia Pediatrica); n.5 Chirurgia Generale; n.3 Chirurgia Toracica; n.2 Ematologia; n.4 Malattie Apparato Respiratorio; n.2 Medicina Nucleare; n.3 Medicina Trasfusionale; n.2 Neurochirurgia; n.8 Ortopedia e traumatologia; n.1 Otorinolaringoiatria; n.6 Pediatria; n.9 Radiodiagnostica (n.2 per Radiologia interventistica); n.1 Urologia; n.2 Anatomia Patologica; n.1 Dermatologia; n.5 Endocrinologia (n.1 per Diabetologia pediatrica).

: per questo bando di concorso, sono previste diverse discipline con il rispettivo numero di posizioni disponibili. I posti offerti sono tutti a tempo indeterminato e la valutazione avverrà per titoli ed esami. Le discipline e i relativi posti disponibili sono i seguenti: concorso per la copertura di 1 9 posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di radiologia medica : anche in questo caso la valutazione avverrà per titoli ed esami e la posizione offerta è a tempo indeterminato, categoria D.

: anche in questo caso la valutazione avverrà per titoli ed esami e la posizione offerta è a tempo indeterminato, categoria D. concorso per la copertura di 20 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere pediatrico: come nei precedenti casi, la selezione avverrà valutando titoli ed esami e la posizione sarà a tempo indeterminato, categoria D.

Per informazioni specifiche su tutte le offerte elencate riguardo all’Azienda Ospedaliera Garibaldi si suggerisce di visionare il bando integrale specifico, presente sulla gazzetta regionale,

Concorsi Sicilia: Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo

Anche l’Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso per la copertura di 13 posti di collaboratore amministrativo-professionale. Si tratta di posizioni che rientrano nella categoria D, a tempo pieno e indeterminato e il bando sarà visibile sia nella GURS Concorsi che nella GURI Concorsi.

Il concorso del Villa Sofia-Cervello di Palermo prevede una valutazione per titoli ed esami che saranno valutati rispettivamente con 10 e 60 punti, per un totale di 70. Nello specifico, gli esami consisteranno in una prova scritta e una orale, e in entrambe sarà possibile ottenere massimo 30 punti.