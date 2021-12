Catania, in città arrivano 333 monopattini elettrici a noleggio

A Catania, da domani, disponibili monopattini elettrici a noleggio: saranno ben 333.

Da domani, sabato 11 dicembre, cittadini e visitatori di Catania potranno usufruire di ben 333 monopattini elettrici. Di fatto, secondo quanto annunciato dalla stessa azienda, il servizio di sharing Helbiz riguarderà ora anche il capoluogo etneo.

Per usufruire dei monopattini, occorrerà installare gratuitamente sul proprio smartphone l’app Helbiz (sia tramite App Store che attraverso Google Play Store).

I servizi di micromobilità elettrica in sharing di Helbiz dovrebbero agevolare gli spostamenti di chi visita o risiede in una delle aree metropolitane più densamente popolate della Sicilia.

Altre iniziative

Helbiz organizza, inoltre, anche delle attività di promozione della sicurezza stradale e dell’utilizzo sicuro dei mezzi.

Di fatto, per tutta la giornata di domani, in Piazza Tricolore (sul Lungomare di Catania) sarà presente un importante infopoint: catanesi e turisti potranno approfittare di test drive gratuiti ed ottenere informazioni sull’utilizzo responsabile dei mezzi in possesso.

Inoltre Catania diverrà, insieme ad altre città italiane, sede degli Helbiz LAB2040, laboratori sulla sicurezza stradale che coinvolgeranno 2.200 studenti di diversi istituti superiori.

Il format comprenderà sia momenti teorici che, ove possibile, test drive in totale sicurezza.