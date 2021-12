A Catania arrivano anche i monopattini Lime: gratis le prime tre corse

Si aggiunge un terzo servizio sharing di monopattini elettrici a Catania. Sono i monopattini dell'azienda Lime che offre un'imperdibile promozione.

Dopo Helbiz e Dott, una terza società di monopattini in sharing si aggiunge a Catania: l’app Lime. La storia dei monopattini condivisi a Catania è recente, ma ha subito una notevole accelerata nelle ultime settimane. A metà dicembre, sono arrivati a Catania i primi monopattini elettrici per il servizio di sharing. È stata la stessa azienda Helbiz a mettere in circolazione i primi monopattini, per poter agevolare gli spostamenti anche nei luoghi più affollati.

Dopo una decina di giorni, a unirsi ai monopattini Helbiz a noleggio arrivano quelli di Dott, startup europea nata nel 2018 e operativa in oltre 30 città europee, tra cui anche nel capoluogo etneo. L’azienda è stata premiata per la scelta dei servizi, nella loro efficienza e nelle loro tariffe.

Altri monopattini elettrici sono stati condivisi nella città metropolitana. Si tratta del terzo servizio di sharing a Catania: sono arrivati i primi monopattini elettrici Lime al Fortino. Anche questa zona sarà servita dal servizio sharing. Nell’applicazione dedicata è stata illustrata la mappa dove si potranno utilizzare i monopattini e dove sarà possibile parcheggiare il mezzo.

Inoltre, l’azienda rende nota un’offerta vantaggiosa: la tariffa è di 18 centesimi al minuto ed un euro per lo sblocco, ma se viene inserito il codice LIMECATANIA nell’app nelle sezione promozioni si potranno ottenere le prime 3 corse gratuite di 10 minuti. A queste si aggiunge un ulteriore sblocco gratuito in omaggio registrandosi all’app.