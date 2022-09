UNICT – Sconto per monopattini elettrici a studenti e personale: come ottenerlo

Il personale e gli studenti dell'Università di Catania potranno usufruire dei monopattini elettrici circolanti in città pagando meno: di seguito la procedura da seguire per ottenere lo sconto.

Tra i più recenti obiettivi dell’Università degli Studi di Catania c’è anche la mobilità sostenibile. È quanto emerge da una nota tramite cui si riferisce a studenti, e non solo, di sconti per l’utilizzo di monopattini elettrici.

Fino al 1° luglio 2023, agli universitari ed al personale d’ateneo viene riservato uno sconto del 30% sulla tariffa di utilizzo dei monopattini Dott, in circolazione in città. Si esplicita che lo sconto include lo sblocco ed è valido fino a un massimo di 500 corse. Ma come ottenere tale agevolazione?

La procedura

Per ottenere lo sconto basterà seguire pochi semplici passaggi. Per scaricarlo ed usufruirne occorre: