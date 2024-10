Pubblicato il bando per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per l’anno accademico 2024/2025. Questo percorso formativo, organizzato su due anni accademici, si propone di formare specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Il corso prevede l’acquisizione di 120 CFU, con un’adeguata quantità di crediti destinata a tirocini e stage formativi, necessari per acquisire esperienza pratica nel campo.

Struttura dei corsi offerti

Il percorso formativo è suddiviso in diversi ambiti, ciascuno dei quali è finalizzato a fornire una preparazione approfondita e specializzata in uno dei seguenti settori archeologici:

Archeologia classica: si concentra sulle civiltà del mondo greco e romano.

Archeologia preistorica e protostorica: studia le culture preistoriche e i primi insediamenti umani.

studia le culture preistoriche e i primi insediamenti umani. Archeologia tardo-antica e medievale: si focalizza sui periodi successivi alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente fino all’epoca medievale.

Archeologia orientale: esplora le antiche civiltà del Vicino Oriente.

Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi al concorso, è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea specialistica in Archeologia (S/2).

Laurea magistrale in Archeologia (LM2).

Diploma di laurea del vecchio ordinamento quadriennale, purché equiparato alle lauree del nuovo ordinamento e accompagnato da un minimo di 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari legati alla conoscenza e contestualizzazione dei beni archeologici.

I candidati devono inoltre aver conseguito almeno 90 CFU negli ambiti caratterizzanti dell’archeologia, secondo i settori scientifico-disciplinari previsti dal bando.

Modalità di candidatura

Sono disponibili 18 posti per l’anno accademico 2024/2025. Gli interessati hanno tempo fino al 21 ottobre 2024, ore 12:00 per presentare la propria candidatura. La domanda di partecipazione deve essere inviata online, attraverso il Portale Studenti dell’università. Una volta compilata la domanda, sarà possibile completare la procedura di iscrizione al concorso per l’ammissione.

Le opportunità professionali

La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici offre l’opportunità di entrare a far parte di un percorso accademico d’eccellenza, garantendo una preparazione completa che apre le porte a numerose possibilità di carriera. I laureati potranno trovare sbocchi professionali presso istituzioni pubbliche, musei, università, enti di ricerca, soprintendenze e aziende private attive nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale.

Per maggiori informazioni consultare il bando ufficiale