Green pass, scatta obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro: le categorie interessate

Termina la prima settimana dall'introduzione del "Super Green Pass" e si avvicina sempre di più il 15 dicembre: il giorno, cioè, in cui si prevede l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori.

Si sta per concludere la prima settimana di “rodaggio” del Super Green Pass: la nuova spinta del Governo nei confronti di coloro i quali non si sono ancora sottoposti alla somministrazione del siero anti-Covid, ovvero il permesso di frequentare luoghi pubblici quali ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, palestre concesso solamente a coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale o siano guariti da meno di 6 mesi.

Allo stesso tempo, si è creata la distinzione tra “Super Green Pass” e “Green Pass base”, quest’ultimo ottenibile mediante il risultato negativo al tampone antigenico (valido per 48 ore) o al tampone molecolare (valido per 72 ore) e valido sui mezzi pubblici, per l’accesso alle mense e ai concorsi pubblici.

Tuttavia, si spinge sempre di più perché il “Green Pass base” in campo lavorativo venga sempre più accantonato: è questo il motivo per cui il Governo italiano ha introdotto l’obbligo vaccinale, dunque il possesso di Super Green Pass, per alcune categorie di lavoratori a partire dal prossimo 15 dicembre, pena l’esclusione dal proprio posto di lavoro, Le fasce lavorative interessate sono:

personale scolastico , dai docenti agli amministrativi;

, dai docenti agli amministrativi; personale sanitario , dal soccorso pubblico agli amministrativi;

, dal soccorso pubblico agli amministrativi; forze dell’ordine quali polizia, polizia penitenziaria e i militari.

Per i sanitari, più in particolare, e per coloro i quali lavorano nelle RSA, l’obbligo del possesso di Super Green Pass è rafforzato dall’introduzione di una regola ancora più stringente, ovvero l’imposizione della somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Per il resto dei lavoratori, dal settore pubblico a quello privato, resta infine l’obbligo di Green Pass: tuttavia, fino a “nuovo ordine” da parte del Governo, l’accesso sarà garantito anche solo con la versione base della certificazione verde.