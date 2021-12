Meteo Sicilia, è allerta “gialla” su gran parte dell’Isola: attesi venti e piogge

Meteo Sicilia: scatta una nuova allerta "gialla" per rovesci e temporali. Questa riguarderà buona parte del territorio: di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia: gran parte dell’Isola si “colora di giallo”. Nelle scorse ore, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’allerta meteo “gialla” per rovesci e temporali resterà valida almeno fino alla mezzanotte di oggi, 7 dicembre 2021.

Meteo Sicilia: precipitazioni, nevicate e vento

Secondo quanto è possibile leggere all’interno del nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sono attese per oggi precipitazioni “sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici centro-orientali, specie nelle prime ore della giornata, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Precipitazioni “da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale”, sono previste invece sui restanti versanti settentrionali centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Infine, si riferisce di precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali (con quantitativi cumulati deboli).

Non si escludono nevicate, al di sopra degli 800-1000m sui rilievi settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

E per quanto riguarda i venti? Secondo il nuovo bollettino, risulteranno particolarmente forti i “nord-occidentali, con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui rilievi”.

Infine, per quanto riguarda i mari, lo Stretto di Sicilia potrebbe risultare agitato a molto agitato. Allo stesso modo, potrebbero risultare agitati i restanti bacini meridionali.

Si ricorda che anche negli scorsi giorni il maltempo era stato protagonista delle previsioni relative all’Isola.

Di seguito il nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramato dalla Protezione Civile locale.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Ma cosa dovranno affrontare in queste ore, in particolare, i catanesi? Secondo le ultime previsioni fornite dagli esperti de IlMeteo.it, in provincia oggi dovrebbero dominare soprattutto nubi sparse. Quanto freddo farà? Secondo le stesse previsioni, il termometro in provincia oggi dovrebbe registrare una temperatura minima di appena 10 gradi ed una massima di 15.