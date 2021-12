Meteo Sicilia, domani “allerta gialla”: le previsioni

La protezione civile ha annunciato che domani è prevista allerta gialla su tutta la Sicilia. Di seguito le previsioni.

La protezione civile ha comunicato che per la giornata di domani 3 dicembre 2021 è prevista allerta gialla in tutta l’Isola. Tuttavia, come già annunciato precedentemente le temperature saranno basse in quasi tutte le province e i sovesci saranno frequenti.

A Catania, infatti, sono previste piogge sparse tra le 14 e le 16 del pomeriggio della giornata di domani. Invece, durante la mattina non si attendono piogge ma il cielo sarà coperto da nubi. Le previsioni saranno pressoché simili in tutte le province siciliane con piogge durante il pomeriggio alternate a schiarite.