Controlli a Catania: studentessa senza Green Pass non può salire sul bus

Iniziano i controlli a campione anche a Catania: secondo le ultime notizie, una studentessa non ha potuto usufruire del servizio di trasporti pubblici.

Oggi è entrato in vigore il Super Green Pass, la nuova certificazione del Governo che sarà fondamentale per accedere a diversi luoghi. Oltre a questa novità, da oggi iniziano anche i controlli a campione sui mezzi pubblici in tutto il territorio nazionale.

A Catania sono iniziati i primi controlli dall’Amts, l’Azienda Metropolitana trasporti e sosta Catania: già a partire da stamattina, i viaggiatori hanno dovuto dimostrare il possesso della Certificazione verde. Secondo le ultime notizie, una studentessa fuori sede non ha potuto usufruire del trasporto pubblico: nonostante avesse ricevuto la prima dose, pare comunque che la Certificazione verde non risultasse ancora in corso di validità.

Molti passeggeri hanno contestato il controllo effettuato dall’Amts, sostenendo che questo “non impedisce a chi è senza Green pass di utilizzare i bus dell’Amts e poi di scendere, prima delle verifiche”.