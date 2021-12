Super green pass, da oggi task force per i controlli: arriva la stretta

Oltre all'obbligo recentemente imposto di tenere le mascherine anche all’aperto, da oggi ci saranno ulteriori strette e controlli al fine di rendere la vita quotidiana più sicura: ecco cosa cambia.

Arrivano ulteriori controlli su Green pass e Super green pass, un altro passo nella lotta contro il Covid 19, soprattutto in vista di Natale e Capodanno.

Da oggi, le forze dell’ordine, accompagnate dai controllori, si occuperanno degli accertamenti della certificazione verde sui mezzi pubblici e, in caso di necessità, potranno chiedere l’intervento delle pattuglie. Si prediligeranno, comunque, i controlli sui passeggeri in uscita, in quanto è più facile individuare gli evasori, senza creare troppi incomodi.

Rimangono, tuttavia, ancora alcuni interrogativi, come quello di definire il green pass base per gli over 12, ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola. Riguardo a questo argomento, il governo potrebbe decidere di fornire gratis i tamponi a questa categoria di persone. “È importante – dice Mariastella Gelmini, il ministro per gli Affari regionali – che siano sicuri anche i mezzi di trasporto“. Per facilitare i controlli del green pass ed evitare assembramenti, inoltre, sono stati introdotti anche percorsi dedicati per l’accesso a negozi e ristoranti e transenne nelle piazze e nelle vie più affollate.