Vaccini per bambini 5-11 anni, Locatelli: “Sarà un bel regalo di Natale”

Il coordinatore del Cts Franco Locatelli commenta il via libera ai vaccini per i bambini nella fascia 5-11 anni: "I vaccini sono sicuri, credo sia un bel regalo di Natale per i bambini".

Si torna a discutere delle vaccinazioni dei bambini nella fascia di età 5-11 anni. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ha dichiarato che dal 16 dicembre partiranno le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni.

“I vaccini sono sicuri, credo sia un bel regalo di Natale per i bambini”, si è espresso cosi Franco Locatelli durante la trasmissione Che tempo che fa. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha annunciato che, in vista delle vaccinazioni, ci saranno dei percorsi dedicati “soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati”.

Per quanto concerne la prenotazione il sistema sarà simile a quello degli adulti. Per la buona riuscita delle vaccinazioni, sarà necessario il contributo dei genitori e dei pediatri. “I vaccini in età pediatrica hanno riscontri assolutamente positivi – ha aggiunto Locatelli – per quanto riguarda i profili di sicurezza. Non ci sono segnali di allerta. Sono stati sufficientemente testati? Assolutamente sì. La fascia tra 6 e 11 anni è quella in cui c’è maggior crescita di contagi”.

“I bambini vanno vaccinati anche per tutelare la loro presenza a scuola, la didattica in presenza è fondamentale. La maggior parte degli effetti collaterali sono riassumibili nel dolore al braccio per poche ore e un po’ di febbre. I casi di miocardite sono ancor più rari rispetto a quelli degli adolescenti che pure si risolvevano spontaneamente”, ha concluso Locatelli.