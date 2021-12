Vaccino, via libera per la fascia 5-11 anni: la data di inizio somministrazioni

L'Aifa ha dato il via libera per le somministrazioni del vaccino anti-covid agli under 12. Di seguito le ultime notizie e la data utile per prenotare l'appuntamento.

L’Aifa, Agenzia del farmaco italiana, ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino anti-covid alla fascia 5-11 anni. Le prime somministrazioni a tali categorie dovrebbero partire dal 13 dicembre. Il vaccino somministrato sarà il Pfizer e la dose sarà di un terzo rispetto a quella utilizzata per gli adulti e le due iniezioni avverranno a distanza di tre settimane.

Il tema è stato affrontato nella riunione del Cts, che si è tenuta oggi per affrontare l’argomento vaccino per gli under 12, a seguito del via libera arrivato la scorsa settimana dall’Agenzia europea del farmaco, l’Ema.