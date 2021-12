Musumeci firma ordinanza: “In Sicilia mascherine all’aperto e restrizioni sui voli”

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherine all'aperto a partire da domani ed ulteriori strette per gli arrivi in aereo. Di seguito tutte le novità.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza che prevede ulteriori strette per chi è in arrivo da Sudafrica Egitto, Turchia e Israele. Tuttavia, per i passeggeri in arrivo da tali paesi sono previste ulteriori restrizioni e obbligo di tampone all’arrivo in aeroporto. Inoltre, la notizia principale riguarda l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto già a partire da domani.

“Ho firmato mezz’ora fa – ha detto Musumeci a SkyTg24 – Ho adottato il provvedimento dopo avere ascoltato le autorità sanitarie”. L’ordinanza entrerà in vigore nelle prossime 24 ore”