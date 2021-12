Terza dose vaccino over 18: come prenotare in Sicilia

Terza dose vaccino over 18: come si prenota l'appuntamento per la somministrazione in Sicilia? Ecco i canali da usare, i contatti e i moduli da compilare.

Terza dose vaccino: dal primo dicembre anche i cittadini italiani over 18 possono prenotare l’appuntamento necessario per ottenere la dose booster. Ma come dovranno procedere, in particolare, i siciliani? Di seguito, tutte le informazioni generiche e le modalità nel dettaglio.

Terza dose: a chi spetta

I maggiorenni hanno dovuto attendere diverse settimane per ottenere, ancora una volta, il via alla vaccinazione. Di fatto si ricorda che altre categorie hanno già, gradualmente, avuto la possibilità di effettuare la terza dose vaccino. Si tratta di:

soggetti fragili; immunodepressi; personale sanitario; ospiti e dipendenti delle Rsa;

Dopo gli over 40, è stata la volta degli over 18: così, la platea di persone vaccinabili si è allargata a pieno.

Terza dose vaccino over 18: cosa occorre per farla?

Prima di delineare le modalità di prenotazione degli appuntamenti in Sicilia, bisognerà precisare che non basta avere 18 anni per accedere alla terza dose (con vaccino Pfizer o Moderna). Al contrario, la somministrazione avverrà soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Terza dose vaccino over 18: come si prenota in Sicilia?

Una volta fornite alcune informazioni essenziali circa la somministrazione, si indicano le procedure da seguire per ottenere un appuntamento in Sicilia. Per la prenotazione non esiste un unico canale.

I cittadini potranno prenotare attraverso la piattaforma della struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o per mezzo del portale www.siciliacoronavirus.it, cliccando sull’apposita sezione. Inoltre è possibile effettuare la prenotazione:

chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

attraverso i portalettere di Poste Italiane, che inseriranno in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alle categorie interessate.

Dopo la registrazione bisognerà: