Coronavirus Sicilia, salgono i nuovi casi: oggi 836

Nuovi casi in aumento in Sicilia. Di seguito tutti i dati legati alla diffusione del Coronavirus, estrapolati dall'ultimo bollettino.

Salgono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: mentre ieri erano 662, a fronte di quasi 32.711 tamponi processati, oggi ammontano a 836, con 26.359 test effettuati.

Il nuovo bollettino diffuso dal Ministero registra, inoltre, 5 nuovi decessi.

I ricoveri, a differenza del numero di positivi, risulterebbe sotto controllo. Attualmente si trovano in area medica 311 persone (ieri 307) mentre 45 sono ricoverate in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia: