Super Green pass, tutte le regole in vigore: ecco cosa si può fare e cosa no

Nuove regole riguardanti l'introduzione del Green pass rafforzato. Di seguito le restrizioni riguardanti tale introduzione e cosa non sarà possibile fare se non si è in possesso di tale.

Con l’introduzione del Super Green pass cambiano le regole e vi sono delle distinzioni precise riguardanti il Green pass rilasciato per aver ricevuto il vaccino o essere guarito dal covid e Green pass rilasciato dopo tampone negativo.

Bar, ristoranti e feste

Il Green pass “rafforzato” consente l’accesso in tutti i locali pubblici al chiuso. Nel decreto si fa riferimento a eventi sportivi (stadi e palasport); ristorazione al chiuso (bar, ristoranti, pub, pasticcerie); feste e discoteche; cerimonie pubbliche. In zona gialla chi ha il Green pass “rafforzato” non avrà l’obbligo nei ristoranti e bar al chiuso di stare al massimo in quattro al tavolo. Le discoteche potranno rimanere aperte. In zona arancione i ristoranti e i bar rimarranno aperti, ma negli spazi al chiuso potranno entrare soltanto coloro che hanno il Green pass “rafforzato”. In zona rossa le restrizioni attualmente in vigore si applicheranno anche a chi ha il Green pass “rafforzato”.

Attività sportive

L’accesso alle palestre e alle piscine è consentito anche a chi è in possesso del Green pass base, quindi anche a chi viene rilasciato in seguito a tampone negativo.

Il decreto introduce l’obbligo di avere il Green pass “base” per accedere agli spogliatoi. Le stesse regole valgono anche in zona gialla. In zona arancione le palestre, le piscine e i circoli sportivi al chiuso rimangono aperti ma saranno accessibili soltanto per chi ha il Green pass “rafforzato”, quindi è vaccinato oppure è guarito.

In zona rossa le palestre, le piscine e i circoli sportivi al coperto sono chiusi anche per chi ha il Green pass “rafforzato”. Per gli impianti sciistici rimangono le regole attualmente in vigore e dunque: in zona bianca e gialla sarà possibile accedere con il Green pass “base”; in zona arancione sarà possibile accedere agli impianti sciistici soltanto a chi ha il Green pass “rafforzato”. Mentre, in zona rossa gli impianti sciistici sono chiusi anche per chi ha il Super Green pass.