Green pass: ora obbligatorio anche per attraversare lo Stretto di Messina

Si introduce l'obbligo di Green pass anche per chi attraversa lo Stretto di Messina o viaggia da e verso le isole minori della Sicilia: ecco chi è esentato.

Da prossimo 6 dicembre 2021, giorno in cui scatterà un nuovo decreto, per poter attraversare lo Stretto di Messina o spostarsi da o verso le Isole minori della Sicilia occorrerà essere in possesso della certificazione verde.

A comunicarlo è stato la Caronte & Tourist.

Il nuovo decreto segna una modifica rispetto al precedente, che prevedeva una deroga alla obbligatorietà del Green pass per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. Deroga, questa, adesso soppressa. Con il nuovo decreto si introduce l’obbligo del Green pass anche nel caso dei collegamenti intraregionali.

Dunque, secondo la nuova disposizione presto in vigore, il Green pass dovrà essere esibito alle biglietterie, ai tornelli e agli imbachi.

Sono esentati dall’obbligo di Green pass, oltre ai minori di 12 anni, “i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”.