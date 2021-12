Meteo Sicilia, weekend di piogge e schiarite: le previsioni

Meteo Sicilia: questo fine settimana non sarà particolarmente freddo, ma sono previste comunque piogge e cielo nuvoloso. Di seguito le previsioni per il weekend.

Le previsioni meteo Sicilia per questo fine settimana sono instabili: previste giornate di sole, di pioggia e di nubi. Le temperature, inoltre, non saranno neanche troppo basse: si arriveranno a toccare anche i 19 gradi, temperatura perfetta per passeggiare e fare shopping natalizio. Di seguito le previsioni meteo Sicilia per oggi e per il weekend.

Le previsioni di oggi

Durante la giornata di oggi, non sono previste basse temperature, anzi: a Siracusa e Catania si arriverà ad una massima di 19 gradi.

La città più fredda sarà Enna, con una minima di 5 gradi e una massima di 9, cielo coperto, vento forte e una probabilità di precipitazioni del 36%. A seguirla, Caltanissetta con una massima di 12 gradi e nubi sparse.

In nessuna città dell’isola, comunque, sono previste piogge per oggi, ma solo vento da moderato a forte.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

Domani, venerdì 3, al contrario di oggi, sarà caratterizzato da piogge in tutta l’isola: a Palermo, addirittura, l’indice di probabilità di precipitazioni è pari al 90%, ma la temperaturà si manterrà sui 13-14 gradi.

Sabato 4, invece, tornerà il sole, seppur con qualche nuvola a Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. Il vento sarà da moderato a forte in tutta l’isola e solo ad Enna ci sarà una probabilità di precipitazioni maggiore del 30%.

Diversamente da sabato, giorno 5 sarà caratterizzato da piogge: addirittura, a Trapani è previsto temporale con schiarite.

La città più fredda di tutto il weekend sarà Enna, con una minima di 4 gradi ed una massima di 7. Quella meno fresca, invece, sarà Messina, che domenica avrà una temperatura minima di 13 gradi ed una massima di 17.

Le previsioni per Catania

Catania sarà tra le città siciliane meno fredde di questo fine settimana. Innanzitutto, oggi la temperatura massima arriverà a 19 gradi, mentre la minima a 14. Il cielo sarà comunque nuvoloso.

Domani, invece, la temperatura calerà: la massima sarà di 15 gradi e la minima di 10. Inoltre, sono previste precipitazioni modeste.

Sabato, la mattinata sarà caratterizzata da piogge deboli, ma nel pomeriggio tornerà il cielo sereno, con una massima di 17 gradi. Anche domenica il cielo sarà sereno: nel pomeriggio, però, arriverà qualche nube.