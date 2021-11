Belpasso, accoltella la moglie: lei si rifugia dai vicini di casa

Un'altra storia di violenza: uomo accoltella la moglie a Belpasso, in provincia di Catania, e poi si costituisce dai Carabinieri.

Poteva trasformarsi in tragedia l’ennesima storia di violenza che ha colpito una donna. È successo ieri a Belpasso, in provincia di Catania, dove un uomo ha accoltellato la moglie dopo una lite, mentre i due si trovavano nella propria abitazione.

Il marito, 55 anni, l’ha colpita alla spalle e al collo, ma la donna è riuscita a scappare e a rivolgersi ai vicini. Questi hanno immediatamente contattato le Forze dell’Ordine e chiesto soccorsi al 118. La donna è stata medicata e trasferita al Policlinico di Catania per essere operata. La situazione è grave ma la donna non è in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è costituito ai Carabinieri della stazione di Belpasso. Arrestato per tentativo di omicidio; la Procura ha aperto un’inchiesta.