Meteo Sicilia, previste nuove piogge: torna allerta “gialla” su tutta l’Isola

Meteo Sicilia: le prossime ore potrebbero riservare pessime condizioni meteorologiche. Diramata, di fatti, una nuova allerta "gialla": riguarderà tutta l'Isola.

Meteo Sicilia: nelle prossime ore il maltempo dovrebbe tornare a colpire l’Isola. L’ultimo avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico lo conferma. Di fatto, è stata diramata una nuova allerta meteo “gialla” per rovesci e temporali: questa, valida fino alle ore 24:00 di domani (25 novembre), riguarda l’intero territorio regionale. Di seguito le previsioni nel dettaglio.

Avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico: cosa è previsto

Da ore si parla di un nuovo generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, da attribuire all’arrivo di un profondo vortice ciclonico che dalla Spagna dovrebbe spostarsi verso l’Italia, alimentato da aria fredda di origine artica. Anche il meteo in Sicilia è destinato a cambiare.

In particolare, secondo il nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ora diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, si prevedono per la giornata di domani precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elevati sui settori orientali”.

Per quanto riguarda i venti, risulteranno localmente forti i meridionali sulle coste. I mari, poi, dovrebbero essere localmente molto mossi. Le temperature, al contrario, non dovrebbero subire variazioni significative.

Di seguito il nuovo avviso della Protezione Civile.