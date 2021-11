Meteo Sicilia, nuova ondata di maltempo in arrivo: attesi forti temporali

Meteo Sicilia: dopo una tregua dal maltempo con giornate prevalentemente primaverili, torna la pioggia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni su Catania.

Se le previsioni meteo Sicilia per la giornata di oggi prevedono al massimo piogge e schiarite, il tempo peggiorerà presto: già da domani 24 novembre tutta l’Italia subirà una forte ondata di maltempo. Di seguito le previsioni per oggi e per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Le previsioni meteo Sicilia per la giornata di oggi sono le seguenti: nubi sparse oppure piogge e schiarite.

La città più fredda di oggi sarà Enna, con una minima di addirittura 4 gradi ed una massima di 13. A seguire c’è Caltanissetta, dove è prevista una temperatura minima di 7 gradi ed una massima di 14. Per entrambe le città sono previste nubi sparse e vento debole.

Le città meno fresche, invece, sono Palermo e Messina: a Palermo è infatti prevista una massima di 20 gradi, mentre a Messina una di 18, accompagnata però da piogge e vento moderato.

Cosa succederà domani?

Già nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, quindi tra oggi e domani, il tempo inizierà a subire un netto peggioramento a causa di un profondo vortice ciclonico che dalla Spagna si muoverà verso l’Italia, alimentato da aria fredda di origine artica.

Le zone italiane colpite maggiormente saranno le regioni del nord, la Sardegna e l’intera area tirrenica, ma ci saranno inoltre forti rovesci e rischio di nubifragi tra il Lazio, la Campania e la Sicilia.

Il meteo Sicilia per domani, infatti, prevede temporali in quasi tutta l’isola: solo a Caltanissetta, Enna e Palermo non sono previsti temporali ma piogge.

La provincia più fredda, come al solito, sarà Enna, con una probabilità di precipitazioni pari all’87% e vento moderato. La città meno fredda, con una massima di 19 gradi, è invece Messina, dove è previsto anche temporale.

La giornata di venerdì, invece, sarà nettamente migliore: per quasi tutta l’isola è previsto cielo poco nuvoloso e solo a Trapani e ad Agrigento sono previste piogge.

Le previsioni per Catania

Per oggi 24 novembre, a Catania sono previste piogge e schiarite con vento debole. Per quanto riguarda le temperature, la massima di oggi sarà di 19 gradi, mentre la minima di 15 e si toccherà stasera.

Per domani, invece, la situazione è diversa: la temperatura si abbasserà di poco, infatti la massima sarà di 17 gradi e la minima di 14, ma sono previsti anche temporali come nel resto dell’isola.