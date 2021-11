Meteo Sicilia, inizio settimana con allerta “gialla”: le previsioni

Meteo Sicilia: inizio di settimana senza sole. Diramata una nuova allerta gialla per rovesci e temporali. Di seguito le previsioni per oggi.

Meteo Sicilia: per l’Isola questa settimana inizia in maniera incerta: le piogge, in particolare, caratterizzeranno diverse zone. Secondo le ultime previsioni, il tempo migliorerà martedì e tornerà a peggiorare mercoledì, ma con temperature nella media stagionale.

Nel frattempo, per la giornata di oggi è stata persino diramata l’ennesima allerta meteo “gialla” per rovesci e temporali. Di seguito tutti i dettagli.

Meteo Sicilia: nuova allerta meteo “gialla”

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diramato per la giornata di oggi, 22 novembre, un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Dalle 0.00 alle 24.00 di oggi, 22 novembre 2021, per quasi l’intero territorio regionale è prevista allerta “gialla” per rovesci e temporali: le uniche zone non coinvolte sono quelle al nord-est dell’Isola.

Previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Per quanto riguarda i venti, risulteranno “localmente forti i nord-orientali, in rotazione da Sud-Ovest sui settori occidentali”. Infine, il Tirreno (settore Ovest) dovrebbe risultare localmente molto mosso.

Con il seguente bollettino si invitano tutti gli Enti, ed i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei livelli di allerta comunicati.

Di seguito il nuovo avviso della Protezione Civile locale.

Meteo Sicilia: le previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi non sono delle migliori. La provincia siciliana più fredda della giornata, secondo IlMeteo.it, dovrebbe essere Enna: la temperatura minima, infatti, sarà di 8 gradi, mentre la massima di 13. In questa provincia, la probabilità di precipitazioni è per oggi pari al 50%: la giornata sarà caratterizzata da piogge e schiarite.

La provincia siciliana con più gradi, al contrario, risulterà essere Palermo: la temperatura massima sarà di 20 gradi, mentre la minima di 16. La probabilità di precipitazioni, come per Trapani, sarà pari al 10%.

Cosa succederà a Catania?

Anche per la zona di Catania vige l’avviso di allerta gialla.

Di fatto, per oggi 22 novembre sono previsti piogge e schiarite, con una probabilità di precipitazioni pari al 32%. Il vento, inoltre, sarà moderato. Infine, la temperatura minima prevista sarà di 15 gradi, mentre la massima di 20: Catania segue dunque Palermo in qualità di seconda città “più calda”.