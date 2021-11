Meteo Sicilia, rimonta l’alta pressione: le previsioni per il weekend

Il meteo Sicilia per il prossimo finesettimana permetterà un sospiro di sollievo per l'intera isola e in particolare per la provincia di Catania: le previsioni.

Dopo la mattinata di ieri che ha visto forti precipitazioni sul versante orientale dell’Isola, con particolare intensità sulla provincia di Catania, il meteo Sicilia per il fine settimana registrerà quasi certamente un miglioramento delle condizioni climatiche. Per la giornata di oggi, secondo quanto riportato da 3B Meteo, permarrà solo qualche pioggia qua e là e i venti risulteranno moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio e Basso Tirreno saranno mossi, ma non in modo eccessivo.

Il miglioramento meteo è dovuto alla rimonta dell’alta pressione sud tropicale che interesserà il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Le ampie schiarite partiranno dalla Campania e si stenderanno alle regioni più al sud di Calabria e Sicilia, tra venerdì e sabato.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

La città di Catania si riposerà dal maltempo per il prossimo finesettimana, ma le temperature, tipiche della stagione, saranno in discesa e dunque faranno indossare a molti abiti più pesanti. Tuttavia, non sono previsti bruschi cali termini o piogge insistenti da far temere disagi.

Giovedì 18 novembre

Per il pomeriggio di oggi a Catania sono previsti 20 C° e un tempo prevalentemente soleggiato con solo qualche nube a velare il cielo. Il mare sarà mosso e resterà tale anche in serata, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16 C°. I venti sfioreranno i 10 Km/h.

Venerdì 19 novembre

Nubi in aumento con qualche debole pioggia attesa nel pomeriggio. Le temperature passeranno dai 14 C° della mattina ai 19 C° del pomeriggio, con mari poco mossi e venti deboli. Durante la giornata poi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C. La serata si presenterà nuvolosa.

Sabato 20 novembre

Per la giornata di sabato prossimo troveremo ampie schiarite che permetteranno al sole di brillare per l’intera giornata. Le temperature saranno 12 C° al mattino e 19 C° al pomeriggio, con mare mosso e venti deboli. La serata infine sarà poco nuvolosa, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16 C°.

Domenica 21 novembre

Infine, per domenica è atteso tempo nuvoloso. Con un pomeriggio lievemente ventoso (venti da Ovest-Sud-Ovest a 16 Km/h) e mari poco mossi. La mattina registrerà i 12 C° e il pomeriggio i 18 C°. In serata sono attese deboli piogge, con un massimo di 3 Mm, e 16 C°.