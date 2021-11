Meteo Catania, tempo ancora incerto: le previsioni per le prossime ore

Meteo Catania, schiarite in arrivo dopo forti temporali. Di seguito le previsioni per la giornata di oggi.

Le previsioni meteo di oggi, 17 novembre, per tutta la Sicilia non sono delle migliori: la protezione civile ha infatti diramato l’allerta arancione a causa del maltempo. Ci sono comuni come Sciacca e Menfi dove le autorità hanno deciso di chiudere le scuole e città dove ci sono stati gravi danni: addirittura, a causa di una tromba d’aria, a Modica è deceduto un uomo. Nella città di Catania non ci sono stati particolari danni e la situazione sembra essere migliorata, almeno per il momento: ecco le previsioni meteo per oggi.

Meteo Catania: le previsioni

La giornata di oggi sarà caratterizzata da temporali e schiarite: come si è visto, infatti, se fino a poco fa c’era forte maltempo, adesso è spuntato il sole. Per questo pomeriggio si prevedono nubi sparse e cielo coperto. Il vento sarà moderato ed intorno alle ore 17 potrebbero esserci modeste piogge. L’umidità relativa sarà alta: dall’86% arriverà al 93% .

Per stasera, la situazione non cambierà molto: l’umidità salirà arrivando al 95%. Il cielo sarà coperto e ci saranno modeste piogge. Infine, il vento, al contrario del pomeriggio, sarà debole per tutta la serata.