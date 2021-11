Meteo Sicilia, forti temporali colpiranno ancora l’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: condizioni meteo instabili su tutta la Penisola. Nuovi nubifragi si abbatteranno sulla Sicilia ma con sole nel weekend. Di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia: il tempo non sembra stabilizzarsi. Giornate di alluvioni seguite da giornate primaverili di sole e aria calda. Una reiterata circolazione ciclonica nel tratto di mare che separa la Sardegna, le isole Baleari e le coste algerine, mantiene condizioni di forte instabilità su gran parte della Penisola. Si prevedono dunque, in arrivo su molte delle regioni e soprattutto in Sicilia, nuovi temporali e locali nubifragi.

Meteo Sicilia

In questi giorni la Sicilia torna a scorgere il sole e cieli azzurri privi di nuvole ma il maltempo in Sicilia non sembra arrestarsi e nelle prossime giornate sono previsti nuovi nubifragi sull’Isola. Già a partire da questo martedì 16 novembre assisteremo a deboli piogge su varie provincie dell’Isola, mentre temporali più forti sono previsti per mercoledì 17. Le provincie più colpite dal maltempo saranno: Catania, Caltanissetta, Siracusa e Trapani, deboli piogge nelle restanti province.

Il resto della settimana, a partire dal giovedì, sembra prospettare giorni di sole e temperature più alte con condizioni meteo per un weekend da spendere all’area aperta.

Allerta gialla per la Sicilia

La regione più colpita dal maltempo è la Sardegna che sta subendo forti nubifragi che mantengono lo stato d’allerta metereologica in arancione per tutta la regione. Per le regioni del meridione e centro Italia come: Campania, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo e su parte di Sicilia, Calabria, Puglia è prevista, nei prossimi giorni, allerta gialla.

Il meteo Sicilia prevede maltempo, su più province, nella giornata di mercoledì 17 novembre, dove vari temporali seguiti da schiarite si abbatteranno su varie province.

Meteo Catania

La giornata di oggi, nel capoluogo etneo, secondo le previsioni Meteo.it è caratterizzata da uno splendido sole che riscalderà la città fino alle 13.00. Dalle 16 si prevedono nubi che porteranno lievi piogge per tutto il pomeriggio e la notte. La giornata di domani invece sarà caratterizzata da forti temporali per tutta la mattinata con schiarite solo nel primo pomeriggio. La seconda metà della settimana preannuncia invece condizioni meteo favorevoli per gite fuori porta senza ombrello