Maltempo, rischio ancora alto: i consigli della Protezione Civile per proteggersi

Il violento maltempo a Catania potrebbe tornare ed occorre prepararsi al meglio. Ecco alcuni preziosi consigli forniti dalla Protezione Civile.

Dopo la violenta ondata di maltempo di ieri, monta la paura tra i catanesi. Di fatto, secondo quanto indicato anche dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, oggi stiamo vivendo “un momento che sembra di attenuazione” ma è previsto il ritorno di fenomeni meteorologici violenti.

“Diciamo ai cittadini di mantenere alta l’attenzione – ha dichiarato Curcio – , di seguire le indicazioni delle autorità perché si aspettano in questa area delle ore che possono essere complicate”.

Utile è, dunque, sapere come comportarsi in caso di alluvione. La Protezione Civile ha chiarito cosa fare.

Per prima cosa, si legge, è fondamentale ridurre gli spostamenti ed evitare di salire in macchina. Pochi centimetri di acqua bastano a far perdere il controllo del veicolo. Inoltre si rischia di rimanere bloccati laddove l’acqua risulti alta.

Se si è a casa (come si raccomanda), occorre raggiungere i piani alti. Di fatto la Protezione Civile precisa che occorre evitare garage, cantine e sottopassaggi, che di solito sono i primi spazi ad allagarsi.

Infine è sconsigliabile avvicinarsi a ponti, sottopassi e argini: si legge, di fatto, che “transitare in questi luoghi può essere pericoloso”.

Di seguito un’immagine che riassume i consigli.