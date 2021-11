Coronavirus Sicilia, quasi 700 nuovi casi: Catania provincia con più contagi

Nelle ultime 24 ore, quasi 700 nuovi casi in Sicilia: Catania è prima provincia per numero di contagi.

Nel corso delle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati registrati ben 690 nuovi casi di Coronavirus (a fronte di 26.385 tamponi processati): molti di più rispetto a ieri, lunedì in cui sono stati indicati 505 positivi. L’Isola è ora la sesta Regione in Italia per numero di contagi giornalieri.

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, inoltre, indica 6 nuovi decessi e riferisce di 501 nuovi guariti.

I ricoveri, a differenza dei positivi, risulterebbero stabili. Sono attualmente ricoverati in area medica 384 persone (2 in più rispetto a ieri) mentre le terapie intensive contano 41 pazienti (1 in meno rispetto a ieri).

I dati per provincia

Catania è, ancora una volta, provincia con più casi. Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi per provincia: