Lavoro Catania, da Apple a Ikea: le offerte attive

Lavoro Catania: da Apple a Ikea, le opportunità di lavoro nella provincia etnea sono molte. Ecco tutte le informazioni utili a chi vuole lavorare vicino casa.

Lavoro Catania: Apple, Subito.it e Ikea cercano personale: perché non candidarsi? Se si sta cercando un impiego nella città di Catania, potrebbe risultare utile dare un’occhiata ai posti di lavoro offerti da queste aziende. Per facilitare la ricerca, ecco tutte le informazioni utili per candidarsi.

Lavoro Catania: Apple assume

Una grande opportunità lavorativa è quella offerta dalla nota azienda Apple: lo store interessato è quello del Centro Sicilia, un centro commerciale della provincia di Catania.

La figura professionale ricercata è quella di IT-Specialist: come specialista, una volta selezionato, il candidato dovrà contribuire a creare passione ed entusiasmo per i prodotti dell’azienda, offrendo le giuste soluzioni e consegnando i prodotti nelle mani dei clienti. Per svolgere questo lavoro, è importante essere abili nello scoprire le esigenze dei clienti: il selezionato sarà la persona che li guiderà, consigliandoli, vendendo e configurando i loro nuovi prodotti.

Una volta assunto, lo specialista avrà anche altri ruoli all’interno dello Store, come curare l’esposizione della merce o assistere i membri del team.



Le opportunità di lavoro sono full-time e part-time.

I requisiti fondamentali per svolgere questo lavoro sono i seguenti:

capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione personale ;

; forte interesse per la tecnologia , in particolare per i prodotti Apple e capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti e funzioni;

eccellenti capacità di comunicazione che permettono di conversare liberamente e tranquillamente sia con piccoli gruppi sia con i singoli clienti.

Per inviare la candidatura, è necessario collegarsi al sito online dell’azienda, dove si troveranno informazioni aggiuntive.

Lavorare per Facile.it: le posizioni disponibili

Facile.it è ormai la Web Company leader in Italia nella comparazione di assicurazioni, prestiti, mutui, adsl, energia e telefonia.

Per rafforzare la presenza territoriale sono stati aperti oltre 30 store fisici: per ampliamento staff, l’azienda è alla ricerca di un Team Leader con pregressa esperienza nel mondo dei call center in grado di guidare il team di collaboratori dedicati al mondo utilities per la nuova sede di Catania, situata a Belpasso.

Il lavoro del Team Leader consiste nel controllare l’operato del proprio gruppo di lavoro e dare supporto continuativo per la continua crescita professionale delle persone del suo gruppo.

I requisiti richiesti per questo impiego sono:

grande empatia e leadership per orientare i comportamenti e la motivazione di tutti i membri del gruppo di lavoro;

per orientare i comportamenti e la motivazione di tutti i membri del gruppo di lavoro; capacità di incarnare un fermo esempio di cultura aziendale ben applicata;

ben applicata; capacità di scalare i ritmi del lavoro , trasmettendo orientamento all’obiettivo e garantendo un clima di lavoro sereno e stimolante;

, trasmettendo orientamento all’obiettivo e garantendo un clima di lavoro sereno e stimolante; costante lucidità nella gestione delle priorità e delle cose da fare, organizzando adeguatamente il proprio tempo e organizzando le attività operative del proprio team.

Informazioni aggiuntive sono presenti nella pagina linkedin dell’azienda, dove è anche possibile inviare la propria candidatura.

Lavoro Catania: offerte Ikea

Anche Ikea assume: l’azienda è infatti alla ricerca di persone che possano lavorare nel campo di Stage Logistic & Supply Chain.

In affiancamento al tutor, il candidato si occuperà di:

• redazione e aggiornamento del planning di carico e scarico;

• trovare soluzioni nuove per la corretta gestione della merce in arrivo;

• verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti e, insieme ai colleghi del team commerciale, intervenire per limitare l’impatto di eventuali indisponibilità sui clienti;

• con il team commerciale del negozio, sostenere iniziative per facilitare la vendita dei prodotti in offerta, garantire la puntualità di inizio vendite dei nuovi prodotti e implementare piani di vendita per incrementare il fatturato;

• ottimizzare l’efficienza del flusso merci verificando che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine e le capacità dei posti vendita disponibili.

I requisiti per lavorare nella sede di Catania sono:

avere passione per il settore logistico ;

essere un persona dinamica, flessibile e che non si arrende facilmente;



possedere un’ottima capacità di analisi e di pianificazione ;



essere disponibile a svolgere anche attività di tipo operativo nel settore logistico;



avere una buona conoscenza del pacchetto Office , in particolar modo Excel;



essere orientato/a al dettaglio e al Problem Solving ;



essere in grado di costruire e coltivare rapporti interpersonali basati sulla fiducia.

Ulteriori informazioni sulla posizioni sono consultabili sul sito internet dell’azienda.