Coronavirus, Musumeci: “Obbligo vaccinale è una necessità”

Secondo il Presidente Nello Musumeci l'obbligo vaccinale sarebbe ormai un necessità: le sue ultime dichiarazioni.

Continua la campagna vaccinale in Sicilia e da oggi anche gli over 40 che abbiano completato il ciclo primario di vaccinazione da almeno sei mesi potranno ottenere la terza dose.

E proprio di vaccini ha trattato Nello Musumeci, il Presidente della Regione Siciliana, durante una convention organizzata a Catania.

“L’obbligo vaccinale è una necessità, non è più una opzione – continua- Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino, non c’è alternativa”.

Si ricorda che, proprio per evitare l’aumento dei casi, Musumeci ha recentemente firmato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure per il contenimento del contagio. Questo provvedimento, che sarà in vigore fino al prossimo 31 dicembre, prevede che siano sottoposti al tampone presso gli aeroporti ed i porti anche i viaggiatori che arrivano da Germania e Regno Unito. Questi Paesi si aggiungono a quelli già previsti dalle precedenti ordinanze.

Inoltre, secondo quanto indicato dalla stessa ordinanza, diviene obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.