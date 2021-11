Terza dose vaccino, da oggi agli over 40 anche in Sicilia: come riceverla

Terza dose vaccino: da oggi potranno riceverla anche gli over 40, con i dovuti accorgimenti. Cosa c'è da sapere? Tutte le informazioni utili.

Terza dose vaccino: oggi, lunedì 22 novembre, si apre una nuova importante fase per l’intero Paese che torna a fare i conti con casi Covid in aumento. Di fatto si parte, anche in Sicilia, con la somministrazione della cosiddetta dose “booster” per chi ha dai 40 ai 59 anni.

Tuttavia, non tutti ne avranno diritto: il requisito fondamentale, infatti, è che siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. I primi a poter ricevere la terza dose sono dunque coloro a cui è stata somministrata la seconda a fine maggio.

Ma come fare per ricevere la terza dose di vaccino? Di seguito tutte le informazioni utili a riguardo.

Terza dose: dove prenotarsi e cosa serve?

Per poter ricevere la terza dose vaccino in Sicilia servirà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma del sito regionale dedicato (siciliacoronavirus.it) oppure ancora direttamente all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

In alternativa, è possibile prenotarsi anche telefonicamente: sarà possibile, infatti, richiedere la dose “booster” anche chiamando il numero verde 800.00.99.66. Questo servizio, tuttavia, è attivo soltanto dal lunedì al venerdì ed esclusivamente dalle ore 9 alle ore 18.

Per fissare l’appuntamento volto alla somministrazione del vaccino, è necessario indicare alcuni dati essenziali, quali il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del proprio telefono cellulare.

Cosa fare dopo la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson?

Alla maggior parte dei cittadini italiani, ma non a tutti, è stato somministrato il vaccino Pfizer. Ma cosa deve fare chi ha ricevuto, invece, l’unica dose del vaccino Johnson&Johnson?

Si esplicita che chi ha ricevuto l’unica dose di questo vaccino (comunque almeno sei mesi fa), indipendentemente dalla fascia di età in cui rientra, può recarsi in un punto vaccinale e ricevere la terza dose dei vaccini Pfizer o Moderna.