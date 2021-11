Scoperto giro di scommesse online illegali: arresti in mezza Sicilia

i soggetti sono indagati per associazione per delinquere, illecite scommesse online e intestazione fittizia di beni.

La polizia di Stato ha avviato l’Operazione Game Over II contro il fenomeno delle scommesse on line illegali sull’asse Sicilia-Malta: sono 12 i soggetti indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere semplice, illecite scommesse online e intestazione fittizia di beni.

Le province interessate sono Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani e gli agenti stanno indagando per dare esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda nei confronti degli indagati.

Secondo le indagini svolte dagli agenti, i presunti componenti dell’organizzazione raccoglievano illecitamente, su tutto il territorio nazionale, scommesse di vario genere su siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia da parte dei Monopoli di Stato.

Inoltre, per cinque indagati c’è l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione di “cosa nostra“.