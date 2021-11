I migliori licei di Catania e provincia: le classifiche 2021

Online, sulla piattaforma Eduscopio, delle classifiche davvero utili per chi è in procinto di scegliere dove continuare il proprio percorso di studi: si tratta di quelle dei migliori licei di Catania e provincia. Di seguito le posizioni nel dettaglio.

“Quali licei di Catania e provincia sono considerati ‘i migliori’?”: è una domanda frequente tra gli studenti al terzo anno delle scuole medie ed i rispettivi genitori. In loro soccorso, per fortuna, arriva la classifica pubblicata sulla piattaforma Eduscopio della Fondazione Agnelli. Di seguito gli istituti più lodevoli, suddivisi per indirizzo.

Classifica migliori licei di Catania e provincia: i parametri utilizzati

Prima di svelare i nomi dei licei migliori del capoluogo etneo e della relativa provincia, sarà utile comprendere sulla base di quali aspetti una scuola è considerata migliore di un’altra. Di fatto, anche l’edizione 2021 di Eduscopio trascina con sé degli specifici criteri. Le posizioni in classifica variano a seconda dei punteggi legati a:

l’indice FGA, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100;

la media dei voti;

i crediti ottenuti;

la percentuale di diplomati in regola.

Servirà, poi, precisare che non vengono classificate i soli istituti della zona di Catania, o della Sicilia. Sulla piattaforma Eduscopio, al contrario, sono presenti tutte le scuole della Penisola. Spetterà agli interessati digitare il nome di una città e specificare fino a quanto si è disposti a spostarsi per raggiungere il liceo. Sarà possibile, nello specifico, selezionare un raggio di distanza di 10, 20 o 30 km. D’ora in poi, i risultati indicati saranno quelli emersi indicano un raggio di 30 km.

Licei scientifici: i migliori di Catania e provincia

Si parte con i licei scientifici che, tenendo conto di un raggio di 30 km, sono ben 18 in classifica. Secondo questa nuova edizione, il primo in classifica è, ancora una volta, l’Archimede di Acireale: questo presenta un indice FGA pari a 77,56, oltre che una percentuale di diplomati in regola del 63,9%.

Segue il Galileo Galilei, liceo che si trova a Catania, che raggiunge una percentuale di diplomati del 79% ma un FGA più basso (74,76) rispetto al “primo classificato”.

Medaglia di bronzo, invece, per il Giovanni Verga di Adrano, che quest’anno registra un FGA di 72,28 ed una percentuale di diplomati in regola del 72,4%.

Licei scientifici- Indirizzo Scienze applicate

La classifica dei licei scientifici con indirizzo Scienze applicate, invece, risulta essere più breve e caratterizzata dalle stesse posizioni di quella dell’anno scorso.

Il migliore, in questo caso, è il Liceo Boggio Lera di Catania, che totalizza un FGA del 70,82. Al secondo e terzo posto figurano, rispettivamente il Giovanni Verga di Adrano (FGA al 64,11) e il Giovan Battista Vaccarini di Catania (FGA al 48,56).

Licei classici

E se non si amassero particolarmente le materie scientifiche? Eduscopio riserva una classifica anche ai licei classici.

In cima all’elenco con un FGA di 76,63 ed un tasso di diplomati in regola del 71,6% , in questo caso, figura il Giovanni Verga di Adrano. Nel 2020 questo era stato superato dal Gulli e Pennisi di Acireale, che ora occupa il secondo posto (con un FGA di 74,15 ed il 79,9% di diplomati in regola).

Al terzo posto il Nicola Spedalieri di Catania che riporta un punteggio FGA pari a 70.19 ed una percentuale di diplomati in regola pari al 71,1%.

Fuori dal podio il Liceo Mario Cutelli che si piazza, comunque, in un’ottima quarta posizione sulle totali dodici.

Licei linguistici

Secondo quanto indicato all’interno della piattaforma Eduscopio, la scelta migliore per chi è appassionato alle lingue è l’Archimede di Acireale: il liceo ha registrao un indice FGA di 71.76 su 100 e raggiunto una percentuale di diplomati in regola del ben 62.7%. Il secondo posto è riservato al catanese Galileo Galilei, che ottiene un FGA pari a 69,86ed un tasso di diplomati in regola pari al 77.2%.

Sul gradino più basso del podio, infine, il Giovanni Verga di Adrano (con un FGA pari a 68.82 ed una percentuale di diplomati in regola che raggiunge il 70.3%).

Licei Scienze Umane e indirizzo Economico-Sociale

Ed in merito ai Licei di Scienze Umane? In questo caso, con un FGA del 57,32, in vetta c’è il Liceo Giuseppina Turrisi Colonna di Catania. Segue il Michele Amari di Giarre (indice FGA del 56,92) e, al terzo posto, il Liceo Ettore Majorana di San Giovanni La Punta (indice FGA del 56,41).

Se, invece, si prendesse in considerazione la classifica dei Licei di Scienze Umane ad indirizzo Economico – Sociale, si scoprirebbe che ad occupare il primo posto è il Liceo Regina Elena di Acireale. In questo caso il Turrisi Colonna scende al secondo gradino del podio, mentre il terzo è occupato dal Liceo Giuseppe Lombardo Radice (anche questo di Catania).

Licei artistici

Ultimi, ma non per questo meno importanti, figurano i licei artistici. Purtroppo per questi, la piattaforma non dispone dei dati dei diplomati iscritti all’Accademia delle Belle Arti, ma solo di quelli iscritti all’università. In questo caso, dunque, i dati non sono presenti.