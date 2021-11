Meteo Catania, diramata allerta “arancione”: le previsioni per oggi

Meteo Catania: nelle scorse ore, con un avviso della Protezione Civile, è stata diramata allerta arancione. Cosa aspettarsi da oggi? Le previsioni.

Meteo Catania: diramata anche per oggi l’allerta meteo “arancione” per Sicilia orientale. Il nuovo avviso regionale di Protezione Civile indica un livello di criticità di medio livello (moderato) per rischio idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di questo venerdì 12 novembre.

Considerando tali previsioni, il sindaco della città, Salvo Pogliese ha disposto un’ordinanza in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche e la chiusura della Villa Bellini, mentre è consigliato non mettersi in viaggio se non per necessità inderogabili.

Allerta “arancione”: le zone interessate

Le zone interessate dall’allerta sono principalmente le provincie di Messina e Catania, nei loro versanti orientali. Il rischio idrogeologico e di temporali riguarda in particolare il versante tirrenico e Isole Eolie, Nord-Orientale e il versante ionico. Anche il rischio idraulico riguarda la zona Nord-Orientale dell’Isola.

Meteo Catania: il bollettino della Protezione civile

Stando alle previsioni diramate ieri dalla Protezione civile, le precipitazioni per la giornata di oggi dovrebbero risultare da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, proprio sulla Sicilia centro-orientale. I quantitativi di acqua accumulati saranno deboli, con punte moderate sui settori centrali. I venti di oggi si presenteranno “localmente forti meridionali” e in attenuazione, mentre i mari saranno mossi ma con moto ondoso anch’esso in attenuazione.

Meteo Catania: le previsioni per oggi

Tuttavia, per la città di Catania, le previsioni meteo odierne non prevedono una situazione di criticità. Stando a quanto indicato da Ilmeteo.it, il cielo si presenterà coperto per la maggior parte della giornata, con temperature basse che si aggireranno intorno ai 20 gradi centigradi e con un forte tasso di umidità (picchi al 96%). La pioggia, insomma, non dovrebbe contraddistinguere queste ore.

La mattina di oggi sarà coperta da nuvole, lasciando spazio al sole soltanto nel pomeriggio e facendo registrare così l’aumento di un grado della temperatura percepita. I venti saranno deboli la mattina e assenti durante il pomeriggio e la sera. Anche la serata vedrà nubi diradate e una temperatura intorno ai 18 C°. Il vento previsto soffierà da Est-Nord-Est con intensità media di 9 Km/h.