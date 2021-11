Catania, Amts annuncia sciopero locale di 24 ore: quando sarà

Previsto uno sciopero dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania. Per la giornata sono previsti diversi disagi con possibili assenze del personale.

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. preannuncia uno sciopero locale di 24 ore, impedendo, in alcune fasce orarie, il normale servizio a causa dell’assenza del personale. Lo sciopero è stato proclamato per la giornata di lunedì 15 novembre 2021 dall’Organizzazione Sindacale e Provinciale Faisa-Cisal.

Per l’occasione, il servizio potrebbe subire variazioni e disagi per le corse previste in giornata. Tutto il personale ha aderito all’iniziativa, per cui si asterranno dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 a fine turno.