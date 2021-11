Maltempo in Sicilia: trombe d’aria, frane e allagamenti su tutto il territorio

Maltempo su tutta la Sicilia: allagamenti, frane e trombe d'aria stanno continuando a flagellare il territorio. Si prevede un peggioramento per domani.

Il maltempo sembra non volere lasciare più tregua alla Sicilia. Nelle ultime ore, un forte nubifragio si è abbattuto nel centro della Sicilia tra le province di Palermo, Enna, Caltanissetta e Agrigento. La situazione meteo è in costante peggioramento: per domani, la Protezione Civile ha diramato un livello di allerta arancione su tutto il territorio.

Maltempo Sicilia: trombe d’aria e allagamenti

Come riportato dalla Protezione Civile, diversi sono stati gli allagamenti e le frane su tutto il territorio siciliano. A Scillato, in provincia di Palermo, acqua, detriti e fango hanno invaso le strade dopo l’esondazione di un torrente. A Gangi, sulle Madonie, è esondato il torrente Rainò e due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. A Valledolmo uno smottamento ha interessato la strada provinciale 8, in contrada Rovitello. A Lascari numerose abitazioni sono state allagate.

Allagamenti anche Cefalù, nel sottopasso davanti l’Hotel Costa Verde. In provincia di Caltanissetta, a Serradifalco, una tromba d’aria ha sradicato ulivi secolari lungo la statale 122 e il tratto ferroviario tra la statale 640 e il passaggio a livello del paese è interrotto. Chiusa al momento la statale 122 tra Canicattì e Caltanissetta, in contrada Salice.

La Protezione civile regionale segnala anche disagi sulla tratta Roccapalumba-Montemaggiore Belsito per presenza d’acqua sui binari e nella zona Serradifalco-Canicatti; così come sulla statale 643 Polizzi Generosa-Scillato; 640 direzione raccordo Pietraperzia. Si lavora sulla statale 117 Montemaggiore Belsito e sulla provinciale 21 Sciara, per pulire le carreggiate da detriti. Allagamenti si registrano infine anche a Barrafranca, nell’ennese.

Situazione in peggioramento

Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento nella giornata di domani: lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Il maltempo dovrebbe continuare anche nella giornata di giovedì.

Diramata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia e su parte della Sardegna. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori della Sardegna e sui versanti jonici e sul versante tirrenico meridionale della Calabria.