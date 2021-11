Meteo Sicilia, diramata allerta “arancione”: temporali su tutta l’Isola

Allerta arancione in Sicilia per la giornata di domani: il meteo Sicilia peggiora e si prevedono rovesci e temporali su tutto il territorio. Il bollettino.

Peggioramento condizioni meteo in arrivo: la Protezione Civile ha diramato per domani, 10 novembre 2021, un’allerta meteo arancione per rovesci o temporali. Nel bollettino, viene espressamente indicato “in caso di rovesci o temporali di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo”.

L’allerta riguarda il rischio idrico e idro-geologico ed è valida per tutto il territorio siciliano, dalla zona orientale a quella occidentale. Il peggioramento era già stato previsto e dovrebbe intensificarsi nella giornata di giovedì. L’allerta è valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.