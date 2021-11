Coronavirus Sicilia, 504 nuovi positivi: oltre 100 solo a Catania

Coronavirus Sicilia: oltre 500 oggi i nuovi positivi nell'Isola. Catania e Palermo in testa per contagi: tutti i numeri dell'ultimo bollettino sul Coronavirus.

In tutta Italia, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 6.032 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. I decessi sono 68 e l’incremento degli attuali positivi è notevole: +1.430 per un totale di 100.205 attuali positivi in tutto.

Coronavirus Sicilia: oltre 500 nuovi positivi

Sono 504 i nuovi positivi in tutta la Sicilia nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi attuali positivi sono +199 per un totale di 8.624 attuali positivi. I decessi nell’ultima giornata sono invece 11, per un totale di 7.060 dall’inizio della pandemia. I guariti sono 294 per un totale di 296.395 in tutto.

I dati delle province