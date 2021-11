Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni: le posizioni aperte

Concorsi Sicilia: in cerca di un impiego all'interno del Comune in cui si vive? Sono tante le offerte della nuova Gazzetta: ecco le più interessanti.

All’interno della Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 29 ottobre 2021, sono molteplici i bandi di Concorsi Sicilia. Anche nei Comuni si ricerca nuovo personale: di seguito, tutte le opportunità di lavoro riportate, catalogate per comune.

Concorsi Sicilia: Aci Castello

Nel Comune di Aci Castello, in provincia di Catania, è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria D e posizione economica D1. La figura professionale ricercata è quella di assistente sociale.

Se interessati a questi posti di lavoro, si può trovare il bando nel sito web del comune di Aci Castello, dove è stato integralmente pubblicato nella sezione “Bandi di concorso”.

Comune di Castelbuono

Nel Comune di Castelbuono, in provincia di Palermo, sono indetti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:

n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo , cat. D full time;

, cat. D full time; n. 1 posto di istruttore tecnico , cat. C full time;

, cat. C full time; n. 1 posto di assistente sociale, cat. D full time.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Comune di Chiaramonte Gulfi

Nel sito ufficiale del Comune di Chiaramonte Gulfi è stato pubblicato il bando per un concorso pubblico di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di istruttore tecnico geometra.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta ufficiale.

Comune di Gagliano Castelferrato

Il Comune di Gagliano Castelferrato ha pubblicato diversi bandi di concorso per l’assunzione delle seguenti unità di personale:

n. 1 posto di agente di Polizia municipale cat. C1;

cat. C1; n. 1 posto di autista scuolabus cat. B3;

cat. B3; n. 1 posto di operatore polifunzionale cat. A1.

Altre informazioni utili sono presenti nel sito online del comune.

Comune di Misterbianco

I concorsi Sicilia legati ai Comuni non sono finiti qui. Anche all’interno del Comune di Misterbianco, in provincia di Catania, sono state avviate sei procedure per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, delle seguenti 26 unità:

n. 6 unità cat. D, profilo istruttore direttivo amministrativo ;

; n. 4 unità cat. D, profilo istruttore direttivo contabile ;

; n. 2 unità cat. D, profilo istruttore direttivo assistente sociale ;

; n. 2 unità cat. C, profilo istruttore amministrativo ;

; – n. 8 unità cat. C, profilo istruttore tecnico geometra ;

; n. 4 unità cat. B3, profilo assistente autista scuolabus.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.