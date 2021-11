Concorsi Sicilia, aziende ospedaliere e ASP: i bandi attivi

Concorsi Sicilia, aziende ospedaliere e ASP: sono diversi i bandi attivi al momento per lavorare in questo campo in diversi enti e città della regione.

Concorsi Sicilia: diverse aziende ospedaliere e ASP della regione sono al momento alla ricerca di personale. Infatti, diversi bandi e offerte di lavoro sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale regione Sicilia. Le città interessate sono diverse e riprendono quasi tutte le provincie siciliane dato che i bandi riguardano Catania, Messina, Palermo, Enna, Siracusa e Trapani.

Di certo, quest’ampia offerta rappresenta un’ottima notizia per quanti sognano di intraprendere una carriera in un’azienda ospedaliera o in un’ASP siciliana. Inoltre, i bandi non riguardano solo personale medico, ma anche rappresentati di altre categorie lavorative utili all’interno di realtà sanitarie. Ecco dunque spiegato nello specifico di quali offerte di lavoro si tratta.

Concorsi Sicilia: Aziende ospedaliere

Tra le aziende ospedaliere che hanno bandito dei posti per assumere personale, sono presenti le seguenti: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” Catania, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” Catania, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” Messina, Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Ospedale Civico di Cristina Benfratelli” Palermo.

Azienda Ospedaliera “Garibaldi” Catania

Per quanto riguarda l’offerta dell’Ospedale Garibaldi di Catania, si fa riferimento al conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, per la disciplina di anestesia e rianimazione. Tuttavia, in questo caso specifico, non si tratta di un concorso ma del sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, nella formula di un componente titolare e di 3 supplenti. Per ulteriori informazioni in merito, si suggerisce di visionare la Gazzetta Ufficiale.

Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” Catania

Nel caso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania, i concorsi attivi sono ben cinque, per un totale di 40 posti banditi. Nello specifico, ecco quali sono le posizioni aperte:

n. 14 posti di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia ;

; n. 9 posti di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia ;

; n. 4 posti di dirigente medico, disciplina chirurugia maxillo-facciale ;

; n. 7 posti di dirigente medico, disciplina neurologia ;

; n. 6 posti di dirigente medico, disciplina neurochirurugia.

Tutti i seguenti concorsi saranno effettuati per titoli ed esami e prevedono la copertura a tempo indeterminato della posizione interessata dai bandi. Per ulteriori informazioni relative ai requisiti e ai termini di questi concorsi, si suggerisce la visione dei rispettivi bandi integrali.

Policlinico “Gaetano Martino” Messina

Invece, tra i concorsi Sicilia, nel caso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina, sono presenti in Gazzetta tre concorsi relativi a personale non sanitario. Infatti, le posizioni aperte sono le seguenti:

n. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale esperto ingegnere ;

; n. 1 posto di dirigente ingegnere – energy manager ;

; n. 1 posto di assistente tecnico geometra.

Il concorso, che sarà effettuato per titoli e prove d’esame, prevede anche in questo caso l’assunzione a tempo indeterminato per le posizioni bandite. Si consiglia di visionare il bando integrale per ottenere maggiori informazioni in merito.

Ospedale Civico “Cristina Benfratelli” Palermo

Infine, per l’Ospedale Civico Benfratelli di Palermo, è previsto il conferimento di incarichi quinquennali in qualità di direttore delle strutture complesse per varie discipline, di seguito elencate:

Chirurgia Generale e d’Urgenza;

Direzione Medica di presidio;

Chirurgia Toracica;

Fisica Sanitaria;

Neuroradiologia;

Chirurgia Pediatrica;

Radiologia Pediatrica;

Pediatria ad indirizzo Nefrologico;

Neuropsichiatria infantile.

Anche per quanto riguarda le posizioni menzionate, si suggerisce di prendere visione del bando integrale e della Gazzetta Ufficiale per comprendere quali requisiti e quale profilo è richiesto.

Inoltre, si comunica che all’interno dello stesso numero della Gazzetta Ufficiale, sono state pubblicate le graduatorie relative al concorso per 6 posti da dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e di urgenza, con riserva di 2 posti.

Concorsi Sicilia: Aziende Sanitarie Provinciali

Per quanto riguarda i concorsi Sicilia nelle ASP siciliane, le seguenti sono alla ricerca di personale in vari ambiti: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

La prima offerta presente in Gazzetta è quella relativa al concorso attivo per l’attribuzione di diversi incarichi di direzione di struttura complessa. Sono coinvolte varie UOC, quali le seguenti:

direttore della UOC Laboratorio di sanità pubblica;

direttore della UOC Distretto sanitario di Nicosia;

direttore della UOC Distretto sanitario di Piazza Armerina;

direttore della UOC Assistenza territoriale e tutela della fragilità;

direttore della UOC Servizio medicina legale fiscale e necroscopica;

direttore della UOC di cardiologia P.O. Umberto I Enna;

direttore della UOC di chirurgia generale P.O. Umberto I

Enna;

Enna; direttore della UOC di neuropsichiatria infantile;

direttore della UOC Servizio di psicologia;

direttore della UOC Servizio igiene degli allevamenti e delle

produzioni zootecniche.

Il concorso, che sarà effettuato per titoli e colloquio prevede l’invio della domanda di partecipazione entro il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità descritte nel bando. Si consiglia dunque di controllare l’avviso integrale per avere un’idea più chiara dei requisiti e delle scadenze.

ASP di Palermo

Per quanto riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nella Gazzetta sono presenti due avvisi. Il primo fa riferimento al conferimento di un incarico di dirigente medico. Nello specifico, si tratta di un contratto a tempo determinato per il Dipartimento programmazione e organizzazione delle attività territoriali e dell’integrazione socio-sanitaria. Si suggerisce di prendere visione del bando integrale per comprendere al meglio l’offerta proposta e i requisiti.

Inoltre, all’interno della Gazzetta è presente un avviso per la selezione destinata al conferimento di incarichi a tempo determinato afferenti al personale dirigenziale e del comparto. Si tratta di una valutazione che sarà effettuata per soli titoli, allo scopo di formulare delle graduatorie dalle quali poter attingere. Gli incarichi per quanto riguarda la Dirigenza sono i seguenti:

Dirigente Medico di Pediatria;

Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile;

Dirigente Medico di Cardiologia;

Dirigente Medico di Neonatologia;

Dirigente Fisico di Fisica Sanitaria;

Dirigente Medico di Medicina Interna;

Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale;

Dirigente Psicologo di Psicoterapia;

Dirigente Medico di Ortopedia.

Invece, i comparti interessati sono i seguenti:

Collaboratore amministrativo professionale;

Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista;

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva;

Collaboratore professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;

Collaboratore Professionale Assistente Sociale.

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Per quanto riguarda l’ASP di Siracusa, si tratta di un concorso che mira alla copertura di 14 posti a tempo indeterminato da dirigente medico in varie discipline. Si consiglia di prendere visione del bando per ulteriori informazioni. Tuttavia, si anticipa che, in questo caso, la procedura concorsuale si effettuerà per mezzo di titoli ed esami, e le posizioni saranno divise come segue:

n. 3 posti medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

n. 2 posti medicina interna;

n. 1 posto neonatologia;

n. 2 posti cardiologia;

n. 1 posto ortopedia e traumatologia;

n. 2 posti radiodiagnostica;

n. 2 posti ostetricia e ginecologia;

n. 1 posto gastroenterologia.

Concorsi Sicilia: ASP di Trapani

Infine, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha reso noto tramite la Gazzetta Ufficiale che è prevista la formulazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato in qualità di dirigente ingegnere gestionale e di dirigente avvocato. Ciascuna delle due graduatorie sarà formulata esclusivamente sulla base dei titoli presentati e, per maggiori informazioni, si suggerisce di controllare i bandi integrali.

Inoltre, l’ASP di Trapani ha anche indetto un concorso per coprire 25 posti da dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Il concorso, da effettuarsi sulla base di titoli ed esami, prevede diversi requisiti generali e specifici, e una determinata procedura per la presentazione della domanda di ammissione: per conoscere maggiori informazioni, si consiglia dunque di controllare il bando integrale.