Maltempo nel catanese, disperse due coppie di anziani: soltanto una è stata ritrovata

A causa del maltempo, due coppie di coniugi sono state date per disperse: soltanto una è stata ritrovata, per l'altra proseguono le ricerche.

Una coppia di coniugi di Scordia risulta ancora dispersa, a causa del forte maltempo, in una zona di campagna in contrada Ogliastro.

Secondo quanto riportato da alcuni passanti, marito e moglie sarebbero scesi da una Ford Fiesta per poi essere stati investiti da un torrente di campagna ingrossato a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio: per le ricerche sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Invece, è stata ritrovata un’altra coppia, sempre di Scordia, lungo la strada provinciale: i due anziani, dopo essere rimasti con l’auto bloccata, sono stati soccorsi e portati in ospedale. La buona notizia è che, secondo i vigili del fuoco, non sono in pericolo di vita.

Continuano ancora, comunque, gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia etnea e non solo: a Catania sono state inviate due squadre di rinforzo dai comandi provinciali dei vigili del fouoco di Enna e di Ragusa.

Tuttavia, si invita a fare attenzione, perché le zone maggiormente colpite da questo forte maltempo sono: l’area metropolitana di Catania, Maletto, Maniace, Randazzo, i territori del calatino, Palagonia e, soprattutto, Scordia