Allerta meteo rossa: domani a Catania chiuse scuole, cimitero e parchi

Dopo la chiusura dei centri vaccinali, il Comune ha disposto la chiusura di scuole, parchi e del cimitero comunale per la giornata di domani 25 ottobre.

L’incessante ondata di maltempo che sta colpendo in queste ultime ore la Sicilia, ha portato ad importanti decisioni anche tra le autorità catanesi.

Il sindaco Salvo Pogliese, infatti, ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nella città di Catania, per la giornata di domani lunedì 25 ottobre e, con decorrenza immediata, dei parchi e dei cimiteri comunali.

La decisione è stata presa d’intesa con il prefetto Maria Carmela Librizzi e i tecnici comunali della protezione civile comunale, anche alla luce dell’Allerta di colore Rosso emanata nel bollettino pomeridiano della Protezione Civile della Regione Sicilia, che riguarda anche il territorio etneo.

Secondo le previsioni meteo, infatti, anche nelle prossime sono previste precipitazioni diffuse con grandinate e forti raffiche di vento. Nelle prossime ore, verrà diffuso il testo dell’ordinanza del sindaco Pogliese, annunciato dal primo cittadino tramite un post sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network.

Attivato il COC della protezione civile per il monitoraggio delle criticità insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale; il sindaco, in via cautelare, ha anche stabilito che domattina vengano effettuate verifiche di eventuali danni nei plessi scolastici cittadini a cura degli organi tecnici preposti.

L’Amministrazione Comunale raccomanda ancora massima prudenza negli spostamenti e di uscire da casa solo se strettamente necessario.