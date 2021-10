Fermati i trafficanti dello sbarco ad Acitrezza: chiedevano 10mila euro a passeggero

In seguito allo sbarco dei migranti lungo le coste di Aci Trezza sono stati arrestati due scafisti per favoreggiamento all'immigrazione clandestine. Le ultime notizie.

La scorsa settimana alcuni migranti sono sbarcati lungo le coste di Aci Trezza con un veliero che si è schiantato sugli scogli. Subito dopo le operazioni di salvataggio degli 84 sbarcati, la guardia di Finanza di Catania e la Polizia, hanno arrestato due uomini, un russo e un ucraino, considerati gli organizzatori del viaggio.

I due sono accusati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Tuttavia, durante le operazioni di soccorso il personale della Squadra mobile di Catania e i militari del Gico del Nucleo Pef di Catania, grazie anche alla segnalazione degli operatori di Frontex presenti sul posto, hanno intercettato a bordo di un autobus turistico in centro a Catania un russo e un ucraino, sorpresi con zaini contenenti, tra l’altro, cellulari, un satellitare, indumenti bagnati e denaro in contante e hanno subito disposto l’arresto per i due uomini.

Successivamente, i migranti hanno raccontato che erano stati proprio quei due a condurre il veliero dalla Turchia sino alle coste siciliane e che ognuno dei passeggeri aveva pagato 10 mila euro per il viaggio.